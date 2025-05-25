الجزار: "الجبهة الوطنية" يبدأ من الشرقية أولى خطواته الجماهيرية

كتب- أحمد الجندي:

شهدت محافظة الشرقية أول مؤتمر جماهيري لحزب "الجبهة الوطنية"، بحضور الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، وعدد كبير من قيادات الحزب، ووزيرَي الشؤون النيابية والتواصل السياسي، والشباب والرياضة، وسط استقبال حافل من أهالي المحافظة وقياداتها السياسية والشعبية.

وبحسب بيان، وجه الدكتور عاصم الجزار، في كلمته خلال المؤتمر، التحيةَ إلى شعب الشرقية، واصفًا إياهم بأنهم "أحفاد الزعيم أحمد عرابي، وورثة الإمام عبد الحليم محمود، والأديب يوسف إدريس، والعندليب عبد الحليم حافظ، والاقتصادي العملاق طلعت حرب"، مؤكدًا أن الحزب يبدأ من الشرقية أولى خطواته الجماهيرية نحو جميع محافظات مصر.

وأوضح الجزار أن الجولات التي سينظمها الحزب في القرى والمراكز والنجوع، لا تهدف فقط إلى عرض البرنامج والأفكار، بل إلى الاستماع إلى المواطنين والتفاعل مع قضاياهم، قائلًا: "جئنا لننهض سويًّا ببلدنا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر تستحق ونحن نؤمن بذلك".

وأشار الجزار إلى أن الحزب نشأ بهيئة تأسيسية قوية ضمت أكثر من 500 ألف توكيل من مختلف المحافظات، وبمزيج من الرموز والخبرات والكفاءات الوطنية والشباب الواعد، مشددًا على أن "الجبهة الوطنية" ليست مجرد حزب سياسي؛ بل جبهة تتحدث بلسان المصريين جميعًا.

وأكد الجزار، في ما يتعلق بالتحديات الإقليمية والدولية، أن مصر تواجه صعوبات على مختلف حدودها، لكنها صامدة ومتمسكة بثوابتها وقيمها، موجهًا التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورجال القوات المسلحة المرابطين على حدود الوطن.

وأضاف رئيس حزب الجبهة الوطنية أن الحزب يسير على مسارَين متوازيَين؛ الأول من خلال الأمانات النوعية التي تضم خبراء ومهنيين، والثاني من خلال الكوادر الشعبية في المحافظات، مع العمل على دمج المسارَين لإنتاج برامج عملية ومبنية على الواقع وتستجيب لتطلعات الناس.

وأعلن رئيس حزب الجبهة الوطنية أن الحزب انتهى من تشكيل 90% من هياكله التنظيمية؛ استعدادًا للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية، مؤكدًا أنه يتم حاليًّا إعداد برنامج تفصيلي يمتد لخمس سنوات قادمة، سيتم طرحه للنقاش مع المواطنين، مشددًا على التزام الحزب بأن يكون صوتًا للشعب وضميرًا حيًّا له، قائلًا: "نراقب ونقترح، ننتقد ونقدم الحلول، ونفتح أبوابنا لكل رأي بنّاء وفكرة مخلصة".

ووجَّه الجزار الشكر إلى الدكتور عثمان شعلان، أمين الحزب بمحافظة الشرقية، والنائب أحمد فؤاد أباظة، نائب الأمين العام لحزب الجبهة، ولكل قيادات وأهالي الشرقية، مؤكدًا أن "الجبهة الوطنية" يمضي بخطى ثابتة نحو المستقبل.

اقرأ أيضًا:

ننشر موعد صلاة عيد الأضحى 2025 بالمحافظات

"تشريعية النواب" توافق نهائيًا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ

كشف أثري جديد.. جداريات ملونة مهمة في التاريخ والفن القبطي بأسيوط