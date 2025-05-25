كتب- عمرو صالح:

لا يزال الحديث عن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة للبرلمان والمعروض حاليا لحوار مجتمعي حديث الساعة بين المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية..ومن بين النقاط التي تشغل الشارع حاليا مدى أحقية المستأجر في الحصول على وحدات سكنية من الدولة.

ويستعرض مصراوي خلال السطور الآتية ما تضمنه مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة للبرلمان فيما يتعلق بذات الصدد فوفقا للمادة (7) يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.

ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها.

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