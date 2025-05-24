هل الفيروسات التي تصيب الدواجن خطر على الإنسان؟.. دكتور بيطري يوضح

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن وعميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة سابقًا، أن الفيروسات التي تصيب الدواجن لا تمثل خطرًا على صحة الإنسان، مشيرًا إلى وجود فرق واضح بين الفيروسات التي تصيب الطيور وتلك التي تصيب البشر.

وأوضح مصطفى بسطامي، خلال مداخلة مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفيروس إذا أصاب الدجاجة، فإنها تصاب بحالة من الخمول ولا تُعرض للبيع من الأساس، مؤكدًا أن لحوم الدواجن المصابة تفسد بطبيعتها ولا تصل إلى الأسواق.

وأشار إلى أن الفيروسات تموت عند تعرضها لدرجة حرارة 55 مئوية، وبالتالي فإن الحرارة أثناء الطهي كافية للقضاء على أي نشاط فيروسي محتمل.

وأكد أن الدواجن المصابة لا تدخل سلسلة الذبح أو التسويق، ما يجعل انتقال الفيروس إلى الإنسان أمرًا غير وارد علميًا.

وشدد على أن كل ما يتم تداوله من شائعات حول خطورة الدواجن على صحة الإنسان "لا أساس له من الصحة"، وهذه الادعاءات "لا معنى لها، وتفتقر لأي دليل علمي أو منطقي".