هل تصل لـ50 درجة مئوية؟.. الأرصاد تحذر من موجة حارة لـ72 ساعة

كتب- حسن مرسي:

حذر الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من أن البلاد بدأت بالفعل تتأثر بموجة حارة تستمر لمدة 72 ساعة، مع توقعات بأن تبلغ ذروتها يوم الاثنين المقبل

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أكد القياتي، أن درجات الحرارة سترتفع بشكل كبير، لكنها "لن تصل لـ50 درجة مئوية" كما يتداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح محمود القياتي أن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى ستصل إلى 39 درجة مئوية يوم الاثنين.

وأضاف أن محافظات الوجه القبلي وجنوب الصعيد يُتوقع أن تسجل درجات حرارة تتراوح بين 43 و44 درجة مئوية. وأكد أن يوم الاثنين سيكون الأعلى حرارة خلال هذه الموجة.

وأشار إلى أن الموجة الحالية لا يصاحبها شبورة مائية خلال الصباح، إلا أنه من المتوقع أن تشهد بعض المناطق المكشوفة أجواء مثارة للرمال والأتربة.

وطمأن عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بأن هذه الأجواء لن تؤدي إلى إغلاق الطرق، بل ستكون آثارها محدودة.

وتابع القياتي أن الهيئة تتابع تطورات الحالة الجوية بشكل مستمر، موجهًا المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس، وشرب كميات كافية من المياه، وتجنب الخروج في ساعات الذروة حفاظًا على السلامة العامة.