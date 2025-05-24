كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويهًا بشأن استمرار الموجة شديدة الحرارة.

وأشارت الأرصاد، إلى استمرار الموجة خلال يومي الأحد والإثنين، على أغلب الأنحاء لتكون درجة الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى 39 درجة، وجنوب البلاد 43 درجة.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من غرب البلاد وشمال الصعيد.

وأوضحت أنه اعتبارًا من الثلاثاء 27 مايو 2025، تنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 8 إلى 9 درجات لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية 26 درجة والقاهرة الكبرى 31 درجة، وشمال الصعيد 33 درجة.