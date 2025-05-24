وزير الصحة: سيارة إسعاف لكل 25 ألف مواطن والوصول لكل 25 مترًا

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن مرفق الإسعاف المصري، الذي يحتفل بمرور 123 عامًا على تأسيسه، شهد طفرة كبيرة في تطوير خدماته منذ عام 1902.

وأضاف، خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز" بمناسبة الاحتفالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم دعمًا استثنائيًا لمنظومة الإسعاف منذ عام 2014 وحتى الآن، مما ساهم في زيادة أسطول السيارات إلى أكثر من 3300 سيارة تغطي جميع المحافظات.

وأشار وزير الصحة إلى أن منظومة الإسعاف بدأت بجمعيات بسيطة ثم تطورت لتنضم لوزارة الصحة عام 1966، قبل أن يُنشأ بقانون خاص هيئة الإسعاف المصرية في 2009.

وأوضح عبد الغفار أن الوزارة عقدت شراكات مع كبرى الشركات العالمية لتوفير المعدات والأجهزة المتطورة، إلى جانب تدريب المسعفين محليًا ودوليًا في دول مثل ألمانيا واليابان، لضمان تقديم خدمات بجودة عالية.

ولفت عبد الغفار إلى أن كل 25 ألف مواطن في مصر تخصص لهم سيارة إسعاف، وكل 25 مترًا تتوفر لهم سيارة إسعاف.

وأشار إلى أن المركز الرئيسي للإسعاف، الذي يُعد الأكبر في الشرق الأوسط، يضم غرفة تحكم ذكية ومركز تدريب معتمد دوليًا، بالإضافة إلى تطبيق إلكتروني لتلقي الطلبات غير الطارئة.

وأكد أن الإسعاف المصري لعب دورًا إنسانيًا بارزًا في استقبال المصابين من غزة عبر معبر رفح بـ150 سيارة إسعاف، ونقل الحالات إلى مستشفيات شمال سيناء ومحافظات أخرى، فضلاً عن دوره في دعم الوافدين من السودان وليبيا ومواجهة الأزمات، مؤكدًا أن العنصر البشري المدرب هو العامل الأساسي في نجاح هذه المنظومة.