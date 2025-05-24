وزير الصحة: نقدم خدمات إنسانية واسعة للوافدين من غزة والسودان

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على الدور المحوري الذي قامت به مصر في تقديم خدمات إسعافية وإنسانية متميزة للأشقاء القادمين من قطاع غزة والسودان خلال الفترات الماضية.

وأوضح، في تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز"، أن مرفق الإسعاف المصري قام بدور حيوي في نقل آلاف المصابين القادمين عبر معبر رفح والحدود الجنوبية. وأشار إلى أن نحو 150 سيارة إسعاف عملت على مدار الساعة لنقل الجرحى من معبر رفح إلى مستشفيات شمال سيناء، ومن ثم توزيعهم على مستشفيات أخرى في محافظات مختلفة مثل أسيوط وسوهاج وأسوان.

وأشاد "عبدالغفار"، بروح التفاني التي أظهرتها فرق الإسعاف في أداء واجبها، مؤكدًا أن المرفق كان ولا يزال في مقدمة الجهات المستجيبة لأي طارئ، سواء داخل البلاد أو على الحدود. وشدد على أن الدولة المصرية لا تفرق بين مواطن أو ضيف عندما يتعلق الأمر بالحق في الرعاية الصحية، وهو ما يعكس قيم التضامن والمسؤولية الوطنية الراسخة في البلاد.