وزيرة البيئة تستعد لمغادرة منصبها.. مصدر يكشف التفاصيل

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مطلع بوزارة البيئة، مصير مغادرة الوزيرة الحالية، الدكتورة ياسمين فؤاد، داخل الوزارة، وذلك بعد اختيارها لتولي منصب في الأمم المتحدة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم، إن الوزيرة ستترك الوزارة قبل استلام منصبها الجديد كأمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

وأشار المصدر، إلى أن هذا المنصب الجديد يتعارض مع منصب الدكتورة ياسمين فؤاد في وزارة البيئة.

وكان أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن تعيين وزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد، أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، خلفًا لإبراهيم ثياو من موريتانيا.