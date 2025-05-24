صور.. المتحف المصري الكبير يستقبل وفودًا من صندوق النقد والإمارات

كتب- محمد شاكر:

استقبل المتحف المصري الكبير، خلال اليومين الماضيين، الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ونايجل كلارك نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، وجهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق والوفود المرافقة لهم وذلك خلال زيارتهم الحالية لمصر.

وجاءت زيارة ولي عهد إمارة الفجيرة على هامش مشاركته في فعاليات اليوم العربي للاستدامة 2025، والتي تنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

أما زيارة نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق جاءت على هامش مشاركتهما في فعاليات المؤتمر البحثي السنوي الأول لصندوق النقد الدولي المخصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، الذي اصطحبهم في جولة تَضَمَّنت الساحة الخارجية للمتحف، والبهو الرئيسي، والدَّرَج العظيم، وقاعات العرض الرئيسة.

وأعرب الضيوف، خلال الزيارة، عن سعادتهم واستمتاعهم بالمتحف وتصميمه المعماري المتميز ومقتنياته الأثرية الفريدة التي تروي تاريخ الحضارة المصرية القديمة العريقة.

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