رئيس الوزراء: قطاعا الزراعة والصناعة يتصدران مختلف الجولات الميدانية

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قطاعي الزراعة والصناعة يحتلان الصدارة في مختلف الجولات الميدانية التي تقوم بها الحكومة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، عقب جولته في مدينتي أكتوبر والشيخ زايد.

وكان رئيس الوزراء، قد شهد اليوم أيضًا، تسليم عدد من عقود وحدات مبادرة سكن لكل المصريين في مدينة 6 أكتوبر للحاجزين.

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