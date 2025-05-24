مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديل قانونه الانتخابي

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ، المقدم من نواب عن أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، الشعب الجمهوري، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمحال من مجلس النواب.

وكلّف المجلس الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن القانون.

وينص القانون الجديد على تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة انتخاب فردي، و4 دوائر للقائمة، منها دائرتان تخصصان 13 مقعدًا لكل منهما، ودائرتان تخصصان 37 مقعدًا لكل منهما، مع تحديد نطاق ومكونات كل دائرة حسب الجداول المرفقة بالقانون.

كما اشترط القانون وجود 3 نساء على الأقل في كل قائمة من الدوائر التي تخصص 13 مقعدًا، و7 نساء على الأقل في القوائم التي تخصص 37 مقعدًا.

ويُبقي القانون على إجمالي عدد المقاعد في مجلس الشيوخ عند 300 مقعد مقسمة بين النظامين الفردي والقائمة.

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