انطلاق برنامج "العالم غدًا" على القناة الأولى قريبًا -تفاصيل

كتب- محمد نصار:

أعلن الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن انطلاق برنامج "العالم غدًا" على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية قريبًا.

يذاع البرنامج، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة عقب نشرة الساعة التاسعة، ويستضيف البرنامج ذو الطبيعة السياسية نخبة من الساسة والمسؤولين والمفكرين والأكاديميين والشخصيات العامة، ويناقش قضايا سياسية وفكرية مصرية وإقليمية ودولية.

ويقدم البرنامج ثلاثة من نجوم التليفزيون المصري: ريهام الديب، ومحمد ترك، وليلي عمر، ويترأس التحرير أيمن عطية.

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام، قد أعلنت عن انطلاق سلسلة (وثائقيات ماسبيرو) عبر الفيلم الوثائقي (أينشتاين في بورسعيد).

وتأتي سلسلة الوثائقيات، وبرنامج (العالم غدًا) ضمن رؤية (عودة ماسبيرو) والتي انتقلت من مرحلة التخطيط العام ووضع الإطار الفكري، إلى المرحلة العملية من تطوير الخريطة البرامجية لمحطات الإذاعة والتليفزيون، إلى تنفيذ المشروعات التي تم إعلانها.

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