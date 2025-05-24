فرص عمل للمصريين في الأردن بمجال تربية الطيور..شروط وخطوات التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، اليوم السبت 24 مايو 2025، عن توفير 6 فرص عمل جديدة للمصريين في مهنة عامل تربية طيور، للعمل لدى إحدى المؤسسات الزراعية المتخصصة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

رابط التقديم على وظائف الأردن

دعت الوزارة، العمال المصريين الراغبين في التقديم لهذه الوظائف، إلى الدخول على الرابط الإلكتروني التالي، من هنا، وذلك بدءًا من اليوم ولمدة 5 أيام فقط.

وتأتي هذه الفرص ضمن جهود وزارة العمل؛ تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران، وزير العمل، بشأن توفير فرص للعمل بالخارج، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي في الخارج.

شروط التقديم على فرص عمل الأردن

أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن شروط التقديم على فرص عمل الأردن تتضمن ما يلي:

- أن يكون المتقدم لديه خبرة في تربية الطيور، خصوصًا أنواع: الفري، السمان، الحجل، الكاسكو، والملوكي، داخل أقفاص حديثة بمزارع مجهزة.

- التمتع باللياقة الصحية والجسدية والعقلية، وخلو المتقدم من أي مشاكل صحية أو خلقية.

- أن يكون المتقدم خاليًا من فيروس C.

- عدم سبق تسفيره من الأردن، وألا يكون قد غادر المملكة خلال الفترة من 31 مايو 2020 إلى 31 مايو 2021.

تفاصيل الراتب الشهري

كما أشارت إلى أن الراتب الشهري المعروض يبلغ 290 دينارًا أردنيًا.

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