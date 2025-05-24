الإسكان: طرح محال وصيدليتين وقطعة أرض للبيع بالعاشر و6 أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، طرح 11 محلاً تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح بين 15 و46 مترًا مربعًا في السوق التجارية بالقطعة رقم 3 بمنطقة المطورين الجنوبية – مجمع (ج)، للبيع بالمزاد العلني يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.

كما أعلن طرح قطعة أرض رقم 18 بمحور الخدمات الغربي (المرحلة الرابعة) بنشاط محطة تموين سيارات بمساحة 3821 مترًا مربعًا للبيع بالمزاد العلني في ذات اليوم.

وفي سياق متصل، أعلن المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، طرح 13 محلاً تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح بين 18 و51 مترًا مربعًا في المنطقة (500 - 501) بمحور خدمات امتداد المنطقة الصناعية الثالثة للبيع بالمزاد العلني يوم الأحد 6 يوليو 2025.

ويمكن الاطلاع على كراسات الشروط ومواعيد المعاينة في مقري الجهازين خلال ساعات العمل الرسمية.

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