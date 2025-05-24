روائع بليغ ووردة وعظماء الموسيقى تضئ المسرح الكبير.. الجمعة

كتب-محمد شاكر:

يقود المايسترو الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية، حفلاً للموسيقى العربية يضم باقة من أيقونات وروائع الطرب التى تعاون خلالها الموسيقار بليغ حمدى مع الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية إلى جانب عدد من مؤلفات عظماء الكلمة واللحن.

وذلك فى التاسعة مساء الجمعة ٣٠ مايو على المسرح الكبير.

يضم الحفل، ميدلى بليغ أداء الفرقة الموسيقية ثم أغانى وحشتونى، ليالينا، إسمعونى، حكايتى مع الزمان، ع الربابة، على رمش عيونها، أى دمعة حزن لا، زى العسل، كان ياما كان، طاير يا هوى، موعود إلى جانب فى يوم و ليلة لـ محمد عبد الوهاب، أكدب عليك لـ محمد الموجى، بتونس بيك لـ صلاح الشرنوبى.

ويغني هذه الأعمال نجوم الطرب إيمان عبد الغنى، ياسر سعيد، سارة زكى ومحمد حسن، تحت إشراف أمانى السعيد رئيس الإدارة المركزية للموسيقى العربية.

يأتى الحفل -الذى نفذت تذاكره فور الإعلان عنه - استمراراً لخطط دار الأوبرا الهادفة إلى إلقاء الضوء على جوانب من ملامح التراث الغنائى والموسيقى والإحتفاء بعمالقة الكلمة والنغم الذين نجحوا فى إثراء المشهد الإبداعى بمؤلفات تعبر عن جزء من الهوية العربية.

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