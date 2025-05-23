رئيس "التنظيم والإدارة" يبحث مع "القومي للطفولة" تعزيز التعاون

كتب- أحمد الجندي:

استقبل المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة، وذلك بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين في مراجعة وتحديث الهيكل التنظيمي للمجلس القومي للأمومة والطفولة، بما يتلاءم مع تطور احتياجات العمل ويعزز من كفاءته المؤسسية، كما تم مناقشة تحديث اللوائح الإدارية المنظمة لعمل المجلس، بهدف دعم قدرته على تنفيذ مهامه بفعالية واحترافية.

واتفق رئيس الجهاز ورئيسة المجلس على أهمية إعمال أقصى درجات المرونة في تحديث الهيكل التنظيمي، بما يضمن كفاءة الأداء، وسهولة اتخاذ القرار، ووضوح الأدوار والمسؤوليات داخل المجلس، وضرورة مراجعة اللوائح الإدارية بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية، ويمنع الازدواجية في المهام أو تضارب الاختصاصات، مع دعم فرص الترقي والتطوير المهني، وتهيئة بيئة عمل محفزة تشجع على المبادرة والابتكار.

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