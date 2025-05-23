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نقيب الأشراف يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه

04:00 ص الجمعة 23 مايو 2025

السيد الشريف نقيب السادة الأشراف

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تقدم السيد الشريف نقيب السادة الأشراف، بخالص العزاء للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق في وفاة شقيقه.

ودعا السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتوفي، اليوم، عادل منصور، شقيق المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، وسيتم تشييع الجنازة بعد صلاة العصر.

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