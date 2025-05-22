مصر للطيران تُسير 16 رحلة لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة غدًا الجمعة

كتب- محمد أبو بكر:

تواصل شركة مصر للطيران تشغيل جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام، حيث من المقرر أن تُسيّر غدًا الجمعة الموافق 23 مايو الجاري، عدد 16 رحلة جوية متجهة إلى المملكة العربية السعودية، لنقل حجاج هذا العام إلى الأراضي المقدسة.

وتتوزع الرحلات على النحو التالي:

6 رحلات من مطار القاهرة الدولي إلى مطار جدة.

9 رحلات من القاهرة إلى المدينة المنورة.

رحلة واحدة من باماكو إلى المدينة المنورة.

وتأتي هذه الرحلات في إطار خطة الشركة الوطنية لتسهيل سفر ضيوف الرحمن، وتشمل نقل حجاج بعثات وزارات الداخلية، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والسياحة، إلى جانب حجاج قرعة محافظات الإسكندرية، والمنوفية، والبحيرة، وأسيوط، والمنيا، والوادي الجديد، بالإضافة إلى حجاج تضامن محافظات الجيزة، والسويس، والشرقية، والمنوفية، والدقهلية، والقليوبية.

كما تشمل الرحلات حجاج الترانزيت، والعمل والإقامة، وكذلك الحجاج الأجانب، وحجاج دولة مالي.

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