الدواء المصرية والسعودية تبحثان توحيد الجهود التنظيمية

(أ ش أ):

قال رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي، إن العلاقات المصرية السعودية عبر التاريخ كشراكة استراتيجية متكاملة، تشمل الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية، وتترجم في رؤية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة شعبينا الكريمين، وفيما يخص قطاع الدواء، الذي يُعد من أكثر القطاعات حيويةً واستراتيجيةً.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور علي الغمراوي، اليوم الخميس، وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة الدكتور هشام الجضعي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، وذلك بحضور الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في زيارة تهدف إلى توسيع مجالات التعاون الفني والتنظيمي في القطاع الدوائي، وتبادل الخبرات بما يعزز من التكامل الرقابي والصناعي بين البلدين الشقيقين.

وأكد أن مصر والسعودية، تتصدران المشهد داخل الأمة العربية ومنطقة الشرق الأوسط إذ تتبادل المملكة ومصر المركز الأول والثاني من حيث القيمة السوقية وعدد الوحدات المباعة، وهذا يضع على عاتقنا مسؤولية مضاعفة الجهد تجاه شعوبنا وشعوب المنطقة، لا سيما في ظل التحديات الصحية العالمية.