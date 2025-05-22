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السيسي يوجه بمحاسبة المتسببين في مشكلة البنزين الأخيرة

03:12 م الخميس 22 مايو 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول كذلك المشكلة التي حدثت مؤخرا المرتبطة بالبنزين، حيث أكد وزير البترول أنه تم التعامل الفوري مع تلك المشكلة، وأنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية مع المتسببين فيها.

من جانبه، شدد الرئيس على ضرورة محاسبة المتسببين في المشكلة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي المتسببين في مشكلة البنزين الدكتور مصطفى مدبولي المهندس كريم بدوي وزير البترول
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