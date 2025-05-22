"تشريعية النواب" تبدأ مناقشة قوانين الانتخابات

كتب- نشأت علي:

انطلقت منذ قليل أولى اجتماعات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة مشروعَي قانونين، الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

ويعقد الاجتماع بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ومقدم مشروع القانون.

وينص مشروع تعديل قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب على إعادة توزيع الدوائر المغلقة المطلقة في 4 دوائر انتخابية، تشمل 40 مقعدًا في دائرتين و102 مقعدًا في دائرتين أخريين، بإجمالي 284 مقعدًا لنظام القوائم.

أما مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ، فيعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع 13 مقعدًا لدائرتين، و37 مقعدًا للدائرتين الأخريين، بإجمالي 100 مقعد لنظام القوائم.

وقد أُعدت مشروعات القوانين المقدمة من نواب أحزاب مستقبل وطن، حماة وطن، الشعب الجمهوري، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استنادًا إلى أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، لضمان عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات.

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