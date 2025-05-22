الحكومة توافق على تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي ومجموعة من أعضاء مجلس النواب لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير الشؤون النيابية والقانونية، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مقدم مشروع القانون.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون جاء بعد تواصل مع رئيس مجلس الوزراء، وتم التوافق عليه، مؤكدًا أن تعديلات تقسيم الدوائر تعتمد على بيانات إحصائية دقيقة، وتُعد تحديثًا للمكونات الإدارية مع بقاء عدد المقاعد دون تغيير.

وأشار إلى أن المشروع يعيد التوازن في توزيع المقاعد الانتخابية بين المحافظات، موجهاً الشكر للأغلبية البرلمانية التي تقدمت بمشروع القانون، ولفريق العمل في اللجنة التشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، الذي أعدّ تقسيم الدوائر السابق في 2015.

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