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إجراءات عاجلة من الهلال الأحمر وتعليمات مهمة للمواطنين بشأن زلزال اليوم

07:45 ص الخميس 22 مايو 2025

الهلال الأحمر المصري

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كتب- محمد فتحي:

أصدر الهلال الأحمر المصري، بيانا قبل قليل، أكد خلاله أنه يتابع من خلال غرفة العمليات التابعة له تأثيرات هزة أرضية بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر مصدره جزيرة كريت في منطقة البحر الأبيض المتوسط أمام السواحل المصرية في الساعة 6.19 صباحا، التي شعر بها سكان القاهرة الكبرى وبعض المحافظات الساحلية وبعض محافظات الدلتا.

وأضاف الهلال الأحمر في بيانه، أنه تم اتخاذ إجراءات منها تفعيل خطة الطوارئ.

وأصدر الهلال الأحمر عدة تعليمات عاجلة للمواطنين وهي كالآتي:

- تجنب الاقتراب من المباني القديمة أو التي تظهر عليها تشققات.

- الاتصال بالخط الساخن ١٥٣٢٢ للإبلاغ عن أي حالات طارئة فقط.

- متابعة التحديثات الرسمية و عبر الصفحة الرسمية للهلال الأحمر المصري.

وأكد أنه لم ترد بلاغات عن أضرار بشرية أو فى الممتلكات حتى الآن، لافتا إلى أنه في حالة البلاغات يرجى التواصل على الرقم المختصر ١٥٣٢٢.

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