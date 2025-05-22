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البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6.24 على بعد 499 كيلومتر شمال مرسى مطروح

07:13 ص الخميس 22 مايو 2025

زلزال- أرشيفية

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كتب- محمد فتحي:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت اليوم هزة أرضية في جزيرة كريت على بعد 499 كيلو متر من شمال مرسى مطروح.

وبحسب بيان للمعهد قبل قليل، فإن بيانات الهزة الأرضية كانت كالتالي:

- تاريخ الحدوث: 2025/05/22

- وقت الحدوث: 06:19:38 صباحا بالتوقيت المحلي.

- القوة: 6.24 درجة على مقياس ريختر.

- خط العرض: 35.70 شمالا.

- خط الطول: 25.96 شرقا.

- العمق: 68.91 كم.

وأشار المعهد في بيان له، أنه ورد له ما يفيد بالشعور بالهزة دون وقوع اي خسائر في الأرواح والممتلكات.

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