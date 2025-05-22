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قبل الافتتاح الرسمي.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

08:00 ص الخميس 22 مايو 2025

المتحف المصري الكبير

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كتب- محمد شاكر:

أسابيع قليلة تفصلنا عن الحدث الذي ينتظره عشاق الحضارة المصرية القديمة في العالم كله، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير، وسط استعدادات مكثفة لوضع الخطوط العريضة والملامح الرئيسية لهذا الاحتفال الرسمي، الذي من المقرر أن يكون في 3 يوليو المقبل.

وفيما يلي نستعرض أسعار تذاكر دخول الجمهور للاستمتاع بالمتحف، بعد الافتتاح الرسمي لرؤساء وملوك دول العالم، يوم 3 يوليو، وكذلك الشخصيات والوفود رفيعة المستوى، يومي 4 و5 يوليو، على أن يكون دخول الجمهور يوم 6 يوليو وفقا للأسعار التالية:

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير:

- للمصريين:

- البالغين: 200 جنيه.

- الطلاب: 100 جنيه.

- الأطفال: 100 جنيه.

- كبار السن: 100 جنيه.

- للعرب والأجانب:

- البالغين: 1200 جنيه.

- الطلاب: 600 جنيه.

- الأطفال: 600 جنيه.

- للعرب والأجانب المقيمين في مصر:

- البالغين: 600 جنيه.

- الطلاب: 300 جنيه.

- الأطفال: 300 جنيه.

فئات مستثناة من رسوم دخول المتحف المصري الكبير: الدخول مجانًا لهذه الفئات

- ذوو الاحتياجات الخاصة، دخول مجاني لحاملي إثبات الإعاقة.

- الأطفال «مصريون وغير مصريين» دون سن 6 سنوات.

- المرشدون السياحيون دخول مجاني لحاملي كارنيه الإرشاد السياحي.

رابط حجز تذكرة المتحف المصري الكبير 2025، حتى يتمكن المواطنون الراغبون في زيارة المتحف المصري.. اضغط هنا

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