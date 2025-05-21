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لأول مرة.. الحكومة تعلن وضع موازنة الدولة لـ 3 سنوات

11:33 م الأربعاء 21 مايو 2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب - عمرو صالح:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خطة الحكومة للمحافظة على الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري وكيفية تعزيز المكتسبات التي حققتها الدولة نحو الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية.

وقال مدبولي:"نعد الخطة التفصيلية الخاصة بنا حتى 2030، وبالتالي ننتظر لما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد وفيه مصر لن تكون بحاجة لبرنامج جديد مع الصندوق".

وتابع: "نريد أن ننطلق ببرنامج للدولة المصرية دون الاعتماد على مؤسسات دولية أخرى، و نعكف على وضع برنامج تفصيلي حتى 2030، وسنقدم موازنة العام المقبل لـ 3 سنوات، ولأول مرة سيتم وضع الموازنة لـ 3 سنوات ونحن الآن نعمل على هذا الأمر وهو مرتبط بـ مستهدفات لـ 3 سنوات مقبلة".

وأكد مدبولي على تعظيم القطاعات الرئيسية كالسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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