أول تعليق من مدبولي على واقعة معاش الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على الأزمة التي تعرض لها الفنان عبدالرحمن أبو زهرة بشأن المعاش الخاص به.

وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن منظومة المعاشات شهدت تطورات وميكنة بشكل كبير، ومن الوارد حدوث أخطاء.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه تم توجيه هيئة التأمينات الاجتماعية بضرورة الاستمرار في تخطيط وتحديث المنظومة حتى لا تتكرر هذه الأخطاء، مشيرا إلى أنه بمجرد حدوث واقعة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، تم تدارك الأمر سريعا، وتقديم الاعتذار للفنان الكبير عن هذا الخطأ غير المقصود، وأي مواطن مصري تعرض لنفس الأمر.

وتابع:"منظومة الشكاوى الحكومية في مجلس الوزراء، لها دور مهم في رصد الشكاوى وحلها، وحصلت هناك بعض الحالات الفردية، وتم التحرك واتخاذ نفس الإجراءات بشأنهم.

كان الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، تعرض لموقف محرج مطلع الأسبوع الجاري، أثناء حصوله على المعاش الخاص به، إذا اعتبره السيستم متوفيا، على غير الحقيقة.

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