رئيس الوزراء يعلن عن كشف تجاري ضخم للذهب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن كشف تجاري جديد للذهب بمنجم أبو مروات بالصحراء الشرقية.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن إحدى الشركات اللي لها حق الامتياز أعلنت عن كشف تجاري جديد للذهب بمناجم أبو مروات في مصر، مضيفا:"المنجم دا هيكون منجم كبير وضخم للذهب في مصر، ودي أخبار مبشرة للاقتصاد المصري".

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن الزيارة التي قام بها لمنجم السكري قبل أيام، وضّحت حجم الاستثمارات في الذهب بالنسبة لمصر، مشيرا إلى أن هذا المنجم من أكبر 25 منجم على مستوى العالم.

وأضاف أن منجم الذهب يحتوي على احتياطي من الذهب يصل لعشر سنين من الذهب، لافتا إلى أن حجم الإنتاج في الـ 8 سنين أضعاف ما تم إنتاجه في الـ 15 سنة الماضية.

وقال رئيس الوزراء:"احنا كدولة مش هينفع نتدخل في عملية التنقيب عن الذهب، والشركة التي تعمل في المنجم حاليا أنفقت أكتر من 2 مليار دولار علشان توصل لحجم الإناتج الموجود النهاردة".

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