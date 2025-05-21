بث مباشر.. المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء

كتب - عمرو صالح:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، مساء الأربعاء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بعد انتهاء المجلس.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لوقائع المؤتمر الصحفي، من خلال الرابط التالي:

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