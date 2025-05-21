نصائح مهمة بشأن تناول الخبز والأطعمة المقلية خلال الامتحانات

كتبت -داليا الظنيني:

حذرت الدكتورة عفاف عزت، أستاذ الكيمياء الحيوية والتغذية بالمركز القومي للبحوث، من عادة بعض الأمهات بتسخين الخبز بشدة حتى الاحتراق، مؤكدة أن البقع المحروقة تحتوي على مادة الأكريلاميد الضارة.

وأوضحت الدكتورة عزت خلال برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" أن هذه المادة تتكون أيضًا عند تعرض الأطعمة للقلي والشوي والخبز في درجات حرارة عالية لفترات طويلة.

وأشارت الدراسات إلى أن تراكم مادة الأكريلاميد على المدى البعيد قد يزيد من احتمالية الإصابة ببعض أنواع السرطان.

ونصحت أستاذ التغذية، الأمهات بالاعتدال في تسخين الخبز وتجنب حرقه لتقليل مخاطر هذه المادة على صحة أبنائهن، خاصة خلال فترة الامتحانات التي تتطلب تركيزًا وصحة جيدة.

اقرأ أيضا:

الرئاسة: الرئيس السيسي يتفقد "جواً" المشروع الجديد لمدينة مستقبل مصر

فرص عمل في الأردن.. الشروط ورابط التقديم

ننشر النص الكامل لتوزيع الدوائر الانتخابية في جميع محافظات الجمهورية

عودة البرودة وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس

أول تعليق لأمين عام "مستقبل وطن" على تعديلات قانونَي انتخابات البرلمان