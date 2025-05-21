ارتفاع الحرارة في هذا الموعد.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأربعاء21 مايو وحتى الاثنين 26 مايو 2025، على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على معظم الأنحاء.

وتوقعت الهيئة اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وارتفاع الأمواج 3 أمتار ونصف فوق سطح البحر وتصل سرعة الرياح 70 كم على الساعة.

وأوضحت الأرصاد أن من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من الجمعة 23 مايو ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 4:3 درجات.

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