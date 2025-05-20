مصر تستضيف اجتماعا لبرنامج CAPSCA لمواجهة الأزمات الصحية في الطيران

كتب- محمد أبو بكر:

تستضيف سلطة الطيران المدني المصرية – ممثلة عن وزارة الطيران المدني – فعاليات الاجتماع الثاني عشر لبرنامج الترتيب التعاوني للوقاية من الأحداث الصحية العامة وإدارتها في الطيران المدني (CAPSCA EUR-MID/12)، والذي يُعقد حالياً في العاصمة المصرية القاهرة تحت رعاية الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وبالتعاون مع المكتبين الإقليميين لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) لأوروبا والشرق الأوسط.

يأتي ذلك في إطار دورها الريادي على المستوى الإقليمي والدولي في مجالي الطيران المدني والصحة العامة،

ويشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن منظمة الصحة العالمية (WHO)، وعدد من الدول الأعضاء في منظمة الإيكاو، إلى جانب المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، بهدف تبادل الخبرات، والتنسيق لوضع خطط فعالة للاستجابة للأزمات الصحية، بما يعزز أمن واستمرارية قطاع النقل الجوي، ويُقلل من تأثير الطوارئ الصحية على حركة السفر والتجارة الدولية.

شهدت الجلسة الافتتاحية حضور الطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني، والسيد محمد أبو بكر فارع، المدير الإقليمي للإيكاو بمنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة وسلطة الطيران المدني، وممثلي المنظمات الدولية.

وأكد الشرقاوي – في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية – التزام مصر بدعم الجهود الدولية في مجالي الصحة العامة والطيران، ناقلاً تحيات وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، الذي عبر عن تقديره لمشاركة الدول والمنظمات في هذا الحدث المهم. وأعرب الشرقاوي عن أمله في أن يُسفر الاجتماع عن نتائج بنّاءة تُسهم في تعزيز جاهزية قطاع الطيران لمواجهة الطوارئ الصحية ودعم استدامته.

وأشار الشرقاوي إلى أن برنامج CAPSCA يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي والدولي، ويخدم أهداف الخطة العالمية لسلامة الطيران (GASP)، والخطة العالمية للملاحة الجوية (GANP)، فضلًا عن المبادئ التوجيهية لفريق عمل تعافي الطيران (CART) التابع لمجلس الإيكاو.

كما يتضمن البرنامج زيارة دعم فني من فريق CAPSCA إلى أحد المطارات المصرية يومي 21 و22 مايو 2025، بهدف تقييم الجاهزية وتعزيز تطبيق المعايير الصحية الدولية داخل بيئة المطار.

ويأتي تنظيم هذا الاجتماع في ضوء توصيات الجمعية العمومية الحادية والأربعين لمنظمة الإيكاو (A41)، ومتابعةً للاجتماع السابق الذي عُقد في مدينة كولون الألمانية في أبريل 2024، حيث تم التنسيق مع سلطة الطيران المدني المصري عبر المكتب الإقليمي للإيكاو في القاهرة لاستضافة هذا الحدث، تعزيزًا للدور الفاعل لمصر في تطوير التعاون الدولي في مجال الطيران والصحة العامة.

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