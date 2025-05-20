رئيس الرقابة المالية يكشف أهمية شهادات الكربون وآليات استخراجها

كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

ثمن الدكتور محمد فريد صالح، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للرقابة المالية، جهود وزيرة البيئة ومؤسسة استدامة جودة الحياة في إطلاق منتدى تمويل المناخ.

جاء ذلك خلال كلمته في منتدى "تمويل المناخ.. أفريقيا تنمو خضراء"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن الهيئة تحاول جاهدةً تقليل الفجوة المعلوماتية، من خلال التعديلات العديدة التي يتم تنفيذها في الهيكل التنظيمي والتشريعات المنظمة التي تلبي احتياجات الشركات وتساعدها على تحقيق التزاماتها الدولية فيما يخص السندات الخضراء، وبيع شهادات الكربون.

وأشار إلى تعديل اللائحة التشريعية لسوق رأس المال، مما يساعد الكثير من الشركات للتحول إلى المشروعات الخضراء والتي تساهم في الحفاظ على البيئة.

وأضاف: في عام 2023 تم عمل تعديلات على اللائحة التنظيمية لسوق رأس المال، كما تم استخراج المحددات الخاصة باعتبار المشروع أخضر، مؤكدًا أهمية الخطوة التي اتخذتها مصر لتأسيس أول سوق طوعي للكربون، سوق منظم ومراقب من خلاله تستطيع الشركات بيع شهادات الكربون التي تؤكد على قيامها بتقليل انبعاثاتها.

وأكد أن هذه الشهادات تساعد الشركات على أن تصبح مشروعاتها قابلة للتمويل البنكي نتيجة للعوائد التي تحصل عليها من بيع تلك الشهادات، وهذا يخدم مشروعات التخفيف والتكيف على حد سواء وخاصة مشروعات التكيف غير القابلة للتمويل البنكي.

وأوضح أن استخراج شهادات الكربون يتطلب التنسيق بين جميع الجهات في الدولة وإلى تضافر جميع الجهود، مع أهمية النظر لقضية التغيرات المناخية بجدية واهتمام نظرًا لتعاظم تأثيراتها في السنوات القليلة الماضية ويتطلب ذلك دعم التعاون بين جميع الجهات، وخاصة القطاع الخاص الذي بدونه يصعب تحقيق المستهدفات.

اقرأ أيضًا:

صور.. مواصفات صفقة القطارات المكيفة الجديدة للعمل على الخط الأول للمترو

سكن لكل المصريين 5.. الإسكان تعلن موقف المقبولين والمرفوضين

بقرار كامل الوزير.. الموافقة على صرف منحة عيد الأضحى لهذه الفئة