كتب- محمد نصار:

بدأت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، التشغيل التجريبي بدون ركاب للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري.

المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT

يبلغ طولها 35 كم، وتمتد من محطة أكاديمية الشرطة وحتى محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، كما تشتمل على 14 محطة كالتالي:

1- محطة إسكندرية الزراعي

- محطة سطحية يمكن للجمهور الوصول إليها من خلال نفق مشاة.

- تخدم طريق مصر إسكندرية الزراعي والقادم من مدينة بنها وطوخ وقليوب وتوابعهم وكذلك القادم من مدينة شبرا الخيمة وتوابعها لخدمة الطريق الدائري.

2- محطة العقيد أحمد عبد الرحيم بمنطقة الشرقاوية

- محطة سطحية يمكن الوصول إليها من خلال نفق مشاة.

- تخدم منطقة الشرقاوية والقادم من القرى التابعة مثل ميت حلفا وميت نما وتوابعهم.

3- محطة شبرا بنها

- محطة سطحية يمكن الوصول إليها من خلال نفق مشاة.

- تخدم المتجه إلى طريق شبرا بنها الحر ومحور الفريق العصار.

4- محطة بهتيم

- محطة سطحية يمكن الوصول إليها من خلال كوبري مشاة.

- تخدم منطقة بهتيم وغرب شبرا الخيمة وشارع نادي إسكو وتوابعهم من القرى والعزب.

5- محطة مسطرد

- محطة سطحية يمكن الوصول إليها من خلال نفق مشاة.

- تخدم منطقة مسطرد وترعة الإسماعلية وطريق الإسماعلية الزراعي وطريق بلبيس والمتجه إلى الأميرية والمطرية.

6- محطة الخصوص

- محطة سطحية يمكن الوصول إليها من خلال نفق مشاة.

- تخدم منطقة الخصوص والعزب التابعة لها.

7- محطة المرج

- محطة سطحية يمكن الوصول إليها من خلال نفق مشاة.

- تخدم منطقة المرج الجديدة ومحور المرج الخانكة.

- تتبادل خدمة نقل الركاب الخط الأول للمترو عن طريق محطة المرج.

8- محطة القلج

- محطة سطحية يمكن الوصول إليها من خلال نفق مشاة.

- تخدم منطقة القلج وطريق محمد نجيب وتوابعهم.

9- محطة مؤسسة الزكاة

- محطة سطحية يمكن الوصول إليها من خلال نفق مشاة.

- تخدم منطقة مؤسسة الزكاة والقادم من عين شمس وتوابعهم من القرى والعزب.

10- محطة الفريق إبراهيم عرابي

- محطة سطحية يمكن الوصول إليها من خلال نفق مشاة.

- تخدم شارع الـ 100 ومنطقة الحرفيين وتوابعهم.

11- محطة السلام

- محطة سطحية يمكن الوصول إليها من خلال نفق مشاة.

- تخدم منطقة السلام وموقف السلام ومدينة النهضة وستاد السلام.

12- محطة عدلي منصور

- محطة غير نمطية.

- تخدم منطقة عدلي منصور والقادم من جسر السويس والهايكستيب والعبور وطريق الإسماعلية.

- تتبادل خدمة نقل الركاب مع محطة عدلي منصور للمترو والسكة الحديد والقطار الكهربائي الخفيف LRT.

13- محطة طريق السويس

- محطة سطحية يمكن الوصول إليها من خلال نفق مشاة.

- تخدم طريق القاهرة/ السويس والقادم من مدينة نصر وألماظة والمتجه إلى التجمع الأول والعاصمة الإدراية.

14- محطة أكاديمية الشرطة

- محطة سطحية يمكن الوصول إليها من خلال كوبري مشاة.

- تخدم منطقة الزهراء مدينة نصر والتجمع الأول وأكاديمية الشرطة.

مشروع الأتوبيس الترددي

مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT حول القاهرة الكبرى بمراحله الثلاثة يبلغ طوله 113 كم، ويشمل 48 محطة بالإضافة ومواقف ومحطة شحن رئيسية + 3 محطات شحن فرعية.

وسيتم تشغيله على 3 مراحل المرحلة الأولى 14 محطة والتي تشمل المسافة من إسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطه وجار العمل في المرحلة الثانية بعدد 21 محطة في المسافة من المشير طنطاوي حتى تقاطع الفيوم متضمنه 3 محطات بمحور المريوطية الهرم - الملك فيصل - ترسا، ومحطة المتحف المصري الكبير (إسكندرية الصحراوي)، على أن يتم استكمال العمل في محطات المرحلة الثالثة بعدد 13 محطة وذلك في المسافة من إسكندرية الزراعي حتى إسكندرية الصحراوي بعد نهو التوسعة بتلك المسافة.

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