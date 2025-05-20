إعلان

الكلية الفنية العسكرية تعلن بدء تلقي المقترحات البحثية للحاضنة التكنولوجية للأطراف الصناعية

10:41 ص الثلاثاء 20 مايو 2025

الكلية الفنية العسكرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد سامي:

أعلنت الكلية الفنية العسكرية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن بدء تلقي المقترحات البحثية لصالح الحاضنة التكنولوجية للأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية في دورتها الثانية من خلال البريد الإلكتروني (TIPO@mtc.edu.eg) في موعد غايته 17 من شهر يونيو المقبل، وسيتم دراسة المقترحات البحثية واختيار أفضلها لرعايتها وتمويلها تمويلاً كاملاً لمدة عام قابل للتجديد بحد أقصى 3 سنوات.

وبحسب بيان: جاء ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوى الهمم.

الكلية الفنية العسكرية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكلية الفنية العسكرية المقترحات البحثية للحاضنة التكنولوجية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان