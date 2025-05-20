كتب- محمد سامي:

أعلنت الكلية الفنية العسكرية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن بدء تلقي المقترحات البحثية لصالح الحاضنة التكنولوجية للأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية في دورتها الثانية من خلال البريد الإلكتروني (TIPO@mtc.edu.eg) في موعد غايته 17 من شهر يونيو المقبل، وسيتم دراسة المقترحات البحثية واختيار أفضلها لرعايتها وتمويلها تمويلاً كاملاً لمدة عام قابل للتجديد بحد أقصى 3 سنوات.

وبحسب بيان: جاء ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوى الهمم.