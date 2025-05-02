كيف يضمن قانون العمل الجديد الحماية لـ العمالة غير المنتظمة؟.. مجدي البدوي يوضح

كتب- حسن مرسي:

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن المحكمة العمالية تنظر كل القضايا الجماعية والفردية الخاصة للعمال، مشيرا إلى أن حكم المحكمة لا يتخطى فيها 90 يوما، ما يعني أن العامل يستطيع الحصول على حقوقه الكاملة دون أخذ وقت طويل.

وأشار البدوي خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد" إلى أن العمالة غير المنتظمة وصلت 12 مليون مواطن، والرئيس السيسي اهتم بملفهم اهتماما كبيرا، خاصة بعد أزمة كورونا، وظهر ذلك في قانون العمالة غير المنتظمة بالتأمينات الاجتماعية وتحمل الدولة اشتراك التأمين الاجتماعي.

وأضاف أن الدولة قامت بتدشين قانون التأمين الصحي للعاملين غير المنتظمين، علاوة على رعايتهم وفق صندوق الحماية الاجتماعية؛ لعدم لجوء العمال إلى التسول أو غير ذلك.

وبشأن المرأة، نوه مجدي البدوي أن قانون العمل منع التمييز بين الرجل والمرأة في العمل، وحمايتها من التحرش في العمل، وحفظ حقوقها الكاملة سواء في الإجازات والرواتب وغيرها من الخدمات التي يحصل عليها الموظف.

وبشأن فئة الـ5%، اختتم قائلا: الرئيس السيسي وجه بتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات الخاصة بجانب التعيين في القطاع الحكومي وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.