يوماً فارقاً في مسيرة الديمقراطية.. "الجلاد" يهنئ خالد البلشي لإعادة انتخابه نقيبًا للصحفيين

كتب- أحمد عبدالمنعم:

هنأ الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، الزميل خالد البلشي لإعادة انتخابه نقيبا للصحفيين للدورة الثانية، كما شكر الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، على خوضه هذه المنافسة القوية، وتمنياته له بالتوفيق الدائم.

وقال رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت) في "لازم نفهم"، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، إن الجمعية العمومية الموقرة لنقابة الصحفيين قالت كلمتها في يوم يُمثل عيداً للمهنة، ويوماً فارقاً في مسيرة الديمقراطية والحرية داخل النقابة الغالية على قلوبنا جميعاً.

وأضاف: "وإذا كنا في انتظار نتائج فرز التجديد النصفي لأعضاء مجلس النقابة.. فإن ثقتي كبيرة في الجمعية العمومية، التي ستختار حتمًا مجلسًا قويًا، يتحمل مسئولية التحديات التي تواجه مهنة الصحافة، في المرحلة الحالية".

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، عن فوز خالد البلشي نقيبًا للصحفيين لدورة ثانية، بعد حسم المنافسة أمام عبدالمحسن سلامة.

وحصل خالد البلشي على 3346 صوتا بنسبة 55% من عدد الأصوات الصحيحة، وعبدالمحسن سلامة 2562 صوتا.

وشهدت العملية الانتخابية إقبالًا ملحوظًا من أعضاء الجمعية العمومية، وسط أجواء تنافسية بين المرشحين، وتحت إشراف قضائي كامل.