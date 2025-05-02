لميس الحديدي لمصراوي: حرية الصحافة التحدي الأكبر أمام مجلس النقابة

كتب-عمرو صالح:

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن مجلس نقابة الصحفيين المقبل، سيواجه العديد من التحديات التي تتطلب التكاتف والوحدة للتغلب عليها والارتقاء بالمهنة.

وأوضحت "الحديدي"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن التحدي الأكبر الذي سيواجه المجلس كل ما يتعلق بحرية المهنة قائلة: "حرية الصحافة التحدي الأكبر أمام المجلس القادم".

جاء ذلك خلال إدلاءها بصوتها خلال انتخابات التجديد النصفي مجلس نقابة الصحفيين 2025 التي فاز بمقعدها النقيب خالد البلشي.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين، بعد حصوله على 3346 صوتًا، بنسبة 55.3% من إجمالي الأصوات الصحيحة.