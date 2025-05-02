مؤشر لمرض خطير.. الدكتور حسام موافي يوضح أسباب تغير لون الجلد

كتب- حسن مرسي:

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خطورة نقص هرمون الكورتيزون في الجسم، مؤكدًا أنه "هرمون الحياة" وأن أي اضطراب في مستوياته قد يؤدي إلى أعراض صحية خطيرة.

أوضح حسام موافي، خلال برنامج "رب زدني علما" المذاع على قناة صدى البلد، أن الكورتيزون الطبيعي في الجسم يرتفع بشكل ملحوظ في فترة الفجر ثم يبدأ في الانخفاض التدريجي حتى غروب الشمس.

وأشار إلى أن هذا النمط الحيوي لهرمون الكورتيزون يتأثر بشكل كبير بالعادات اليومية، مضيفًا: "الطلاب اللي بيذاكروا بالليل ويناموا بالنهار، دا ضد الطبيعة، ومش هيكون عندهم نفس القدرة على التركيز خلال النهار".

وأكد حسام موافي أن من أبرز أعراض نقص الكورتيزون فقدان الوزن بشكل ملحوظ وغير مبرر، وتغير لون الجلد مشددًا على أهمية الانتباه لهذه العلامة ومراجعة الطبيب في حال ظهورها.