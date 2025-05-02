زاهي حواس: الفراعنة أول من حلموا بقناة السويس

كتب- حسن مرسي:

كشف عالم الآثار الدكتور زاهي حواس عن جذور فكرة قناة السويس، موضحًا أن الفراعنة كانوا السباقين إلى التفكير في ربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط عبر قناة مائية، وأن هذه الرؤية الاستراتيجية تعود إلى عهد الملك سنوسرت الثالث، أحد أبرز ملوك الدولة الوسطى في مصر القديمة.

خلال مداخلة تليفزيونية، أشار حواس إلى أن القناة المائية الأولى لم تكن بالمسار الحالي تمامًا، بل كانت تبدأ من منطقة البحيرات المرة، ثم تخترق الصحراء الشرقية وصولًا إلى مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، لتتصل بنهر النيل الذي يصب بدوره في البحر الأبيض المتوسط، لتشكل بذلك رابطًا مائيًا بين البحرين.

وأضاف عالم الآثار أن القناة شهدت عدة افتتاحات رسمية على مر التاريخ، فبعد الفكرة الفرعونية، افتُتحت القناة رسميًا للمرة الأولى في عهد الملك بطليموس الثاني خلال العصر البطلمي في مصر، ثم عصر الخليفة العباسي هارون الرشيد، وصولًا إلى إعادة افتتاحها في العصر الإسلامي على يد القائد عمرو بن العاص بعد الفتح الإسلامي لمصر.

وأشار الدكتور زاهي حواس إلى الدور المحوري الذي لعبه المصريون في تنفيذ هذا المشروع الحيوي حتى في العصور الحديثة.

وأكد أن عمليات حفر قناة السويس خلال فترة الحملة الفرنسية على مصر تمت بأيدٍ مصرية خالصة، حيث شارك فيها أكثر من مليون مواطن مصري، استشهد منهم نحو 120 ألف شخص نتيجة الظروف القاسية والصعبة التي صاحبت عمليات الحفر في ذلك الوقت.

وشدد الدكتور زاهي حواس على أن فكرة ربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط تعود إلى أكثر من 3400 عام.