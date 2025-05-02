بعد الموجة الحارة.. هل تعود درجات الحرارة للانخفاض؟ الأرصاد توضح

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة انخفاض درجات الحرارة غدًا السبت الموافق 3 مايو 2025.

ونفت غانم"، في تصريحات لمصراوي، انخفاض درجات الحرارة غدًا السبت 3 مايو 2025، موضحة أنها أقل من المعدلات الطبيعية لها.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة من 25 إلى 26 درجة مئوية في القاهرة الكبرى خلال فترات النهار نتيجة التأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يساعد على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة.

وأضافت أن حالة الطقس خلال فترات النهار ربيعية مائلة للحرارة وفترات الليل معتدلة إلى مائلة للبرودة، لافتة إلى أن درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة ستكون أقل من المعدلات الطبيعية لها.

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