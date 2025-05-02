مد التسجيل في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للمرة الثانية

كتب-عمرو صالح:

أعلن الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، مد التسجيل في كشف الحضور للجمعية العمومية لمدة ساعة واحدة إضافية حتى الثانية ظهرا، وذلك كآخر مرة للمد.

وقال عبدالرحيم، إنه حال عدم اكتمال النصاب القانوني سوف يتم تأجيل الانعقاد لمدة أسبوعين

وبدأت عملية تسجيل أعضاء الجمعية العمومية لإنتخابات التجديد النصفي لإنتخابات نقابة الصحفيين في العاشرة من صباح اليوم الجمعة.

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