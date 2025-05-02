حريق بمحطة الخصوص للأتوبيس الترددي.. ومصدر يكشف التفاصيل

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مسؤول في هيئة الطرق والكباري، تفاصيل الحريق الذي اندلع صباح اليوم بمحطة الخصوص للأتوبيس الترددي على الطريق الدائري.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، إنه تم السيطرة على الحريق فور اندلاعه، حيث جرى التعامل معه بشكل سريع من قبل العناصر المختصة.



وأشار إلى أن الحادث لم يسفر عن خسائر في الأرواح، مؤكدًا أن الجهات المختصة باشرت التحقيق للوقوف على أسباب الحريق.

ولفت المصدر إلى أنه من المقرر صدور بيان تفصيلي من جانب الوزارة وهيئة الطرق والكباري خلال الساعات المقبلة لتوضيح ملابسات الواقعة.