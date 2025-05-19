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المتحدث العسكري: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية واستشهاد طاقمها

06:19 م الإثنين 19 مايو 2025

أرشيفية

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كتب- محمد سامي:

قال المتحدث العسكري في بيان، إنه في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم الإثنين الموافق 19 / 5 / 2025، سقطت طائرة تدريب بإحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فنى ولستشهاد طاقمها، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة.

وتتقدم القوات المسلحة بخالص التعازي لأسر الشهداء داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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سقوط طائرة تحطم طائرة تدريب
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عاجل| المتحدث العسكري: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية واستشهاد طاقمها
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