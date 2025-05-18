رئيس التأمينات يكشف سبب وقف معاش الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

كتبت- داليا الظنيني:

كشف اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، سبب إيقاف صرف المعاشات للفنان عبدالرحمن أبو زهرة وآخرين ممن تجاوزت أعمارهم الـ 90 عامًا.

وأوضح "عوض"، أن ما حدث جاء نتيجة لعدم تسجيل أرقامهم القومية في قاعدة بيانات الهيئة، خاصة وأن بعض هذه الحالات تعود لفترتي الستينيات والسبعينيات.

وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، أقر "عوض" بوقوع خطأ تقني في هذا الإجراء، مقدمًا اعتذاره لأصحاب المعاشات المتضررين.

وأشار إلى أن عدد هذه الحالات يبلغ 325 شخصًا من إجمالي 11 مليون مستفيد، مؤكدًا أنه تم حل مشكلة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة فور نشر ابنه منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن توقف معاش والده، وتم استئناف الصرف له.