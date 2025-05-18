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أسعار تذاكر وأسماء 14 محطة للأتوبيس الترددي BRT وموعد التشغيل للجمهور

01:22 م الأحد 18 مايو 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    مدبولي يتفقد التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي BRT
  • عرض 19 صورة
    مدبولي يتفقد التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي BRT
  • عرض 19 صورة
    مدبولي يتفقد التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي BRT
  • عرض 19 صورة
    مدبولي يتفقد التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي BRT
  • عرض 19 صورة
    مدبولي يتفقد التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي BRT
  • عرض 19 صورة
    مدبولي يتفقد التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي BRT
  • عرض 19 صورة
    مدبولي يتفقد التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي BRT
  • عرض 19 صورة
    مدبولي يتفقد التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي BRT
  • عرض 19 صورة
    مدبولي يتفقد التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي BRT
  • عرض 19 صورة
    مدبولي يتفقد التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي BRT
  • عرض 19 صورة
    مدبولي يتفقد التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي BRT
  • عرض 19 صورة
    مدبولي يتفقد التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي BRT
  • عرض 19 صورة
    مدبولي يتفقد التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي BRT
  • عرض 19 صورة
    مدبولي يتفقد التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي BRT
  • عرض 19 صورة
    مدبولي يتفقد التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي BRT
  • عرض 19 صورة
    مدبولي يتفقد التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي BRT
  • عرض 19 صورة
    مدبولي يتفقد التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي BRT
  • عرض 19 صورة
    مدبولي يتفقد التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي BRT
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كتب- محمد نصار:

تواصل وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، أعمال التشغيل التجريبي بدون ركاب للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري، تمهيدًا للتشغيل الرسمي بالركاب خلال الفترة القليلة المقبلة.

أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي BRT

كشف مصدر بوزارة النقل، قيمة وفئات تذاكر الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري وذلك قبل تشغيل المرحلة الأولى أمام جمهور الركاب.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، إن أسعار التذاكر تأتي على النحو التالي:

5 جنيهات حتى 4 محطات.

10 جنيهات حتى 9 محطات.

15 جنيهًا حتى 14 محطة.

تفاصيل المرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي

بدأ التشغيل التجريبي للأتوبيس الترددي بدون ركاب وأعمال تدريب السائقين خلال الفترة الماضية، ويستمر حتى التشغيل الرسمي بالركاب، والذي سيكون مع بداية شهر يونيو المقبل من العام الجاري.

ويبلغ طول هذه المرحلة نحو 35 كم، وتشتمل على 14 محطة وهي:

1- عدلي منصور.

2- بهتيم.

3- أكاديمية الشرطة.

4- إسكندرية الزراعي.

5- العقيد أحمد عبد الرحيم.

6- شبرا بنها.

7- مسطرد.

8- الخصوص.

9- المرج.

10- القلج.

11- مؤسسة الزكاة.

12- الفريق إبراهيم العرابي.

13- السلام.

14- طريق السويس.

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الأتوبيس الترددي BRT أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي BRT وزارة النقل الطريق الدائري
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