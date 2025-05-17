المسلماني: خطاب الرئيس السيسي في قمة بغداد عبر عن ضمير 400 مليون عربي

كتب- عمرو صالح:

قال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية ببغداد جاء تمثيلاً للقيم الوطنية والإنسانية، وتعبيراً عن ضمير ٤٠٠ مليون عربي ، ومئات الملايين من أنصار الحرية والاستقلال والسلام.

وأضاف "المسلماني" في تصريحات صحفية له قائلا: لقد جاء خطاب الرئيس في لحظة فارقة من تاريخنا ليضع النقاط على الحروف، ويؤكد على ثوابتنا ومبادئنا بشأن القضية الفلسطينية.

وتابع: وفي مرحلة غامضة يغلب فيها اللايقين، وتصعب فيها الرؤية جاءت كلمات الرئيس واضحة جلية، تؤكد انحيازها التام لحق الشعب الفلسطيني في أمنه واستقلاله وإقامة دولته، وفي حق المنطقة في إنهاء الحروب والعيش في سلام.

وانطلقت اليوم السبت 17 مايو القمة العربية الـ34 في بغداد، العاصمة العراقية التي تستضيف هذا الحدث للمرة الرابعة في تاريخها، تحت شعار "بغداد السلام تحتضن قضايا العرب".

وتأتي هذه القمة في ظرف استثنائي تمر به المنطقة، وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة للشهر التاسع عشر على التوالي، والتي أسفرت عن كارثة إنسانية غير مسبوقة؛ مما يضع القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال قادة وممثلي الدول العربية المشاركة في القمة.

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