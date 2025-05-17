نقابة المهندسين تتضامن مع المحامين في أزمة رسوم التقاضي الجديدة

كتب- عمرو صالح:

استقبل نقيب المحامين، عبدالحليم علام، المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، في لقاء يجسّد روح التضامن بين النقابات المهنية.

وأعرب نقيب المحامين عن تقديره لموقف نقابة المهندسين الداعم لنقابة المحامين في أزمة الرسوم غير القانونية، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس وعيًا وطنيًا ومهنيًا عاليًا يعزز وحدة الصف المهني.

وأعلنت نقابة المحامين، عن امتناع جميع أعضاء الجمعية العمومية، عن حضور الجلسات أمام كل محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، لمدة يومين متتاليين اعتبارًا من غدٍ الأحد.

يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، بالمخالفة للدستور والقانون.

وتستمر عملية الامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية أيام 18، 19 /5/2025.





اقرأ أيضًا:

رئيس شعبة الدواجن: نفوق 30% من الإنتاج مبالغ فيه.. والإنتاج اليومي مستقر عند 4 ملايين

صنع الله إبراهيم في فترة النقاهة.. "المفكر الثائر"