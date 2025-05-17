تعليق قوي من الرئيس السيسي على محاولات إسرائيل للتطبيع مع الدول العربية

كتب- محمد نصار:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه حتى لو نجحت إسرائيل، في إبرام اتفاقيات تطبيع مع جميع الدول العربية، فإن السلام الدائم والعادل والشامل في الشرق الأوسط، سيظل بعيد المنال، ما لم تقم الدولة الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الرابعة والثلاثين، المنعقدة بالعاصمة العراقية بغداد.

وطالب الرئيس السيسي، الرئيس "ترامب"، بصفته قائدًا يهدف إلى ترسيخ السلام، ببذل كل ما يلزم من جهود وضغوط، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تمهيدًا لإطلاق عملية سياسية جادة -يكون فيها وسيطًا وراعيًا- تفضي إلى تسوية نهائية تحقق سلامًا دائمًا، على غرار الدور التاريخي الذي اضطلعت به الولايات المتحدة في تحقيق السلام بين مصر وإسرائيل في السبعينيات.

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