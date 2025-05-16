البلشي: 40% من نقابة الصحفيين "سيدات".. وسنقر مدونة سلوك

كتب - أحمد عبدالمنعم:

‎قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن 40% من الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين "سيدات".

‎وأضاف في حوار له مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها الجديد، بودكاست "السر مع إيمان": لسنا مهنة ملائكة، نحن بشر، وحين نضع قواعد فنحن لا نتهم أحد، لما بنحط قواعد عامة للحماية، مش بتبقى متهمة، دي قواعد، سنعمل على إقرار مدونة للسلوك، لترقيها ومساواتها.

‎وأوضح البلشي: مينفعش بيئة العمل تكون معادية للست، عشان عندها أدوار مختلفة أو أنها تدفع الثمن في البيت والشغل والعائلة، سنقر قريبا مدونة سلوك، والدولة نفسها عملت تمييز إيجابي، لكن نحن نتحدث عن مساواة لضمان الحقوق للجميع، واحترام الحياة الخاصة للجميع.

‎وعن الصحف الحزبية، قال البلشي: مشكلة الصحافة الحزبية مش سهلة خالص، لأنها مرهونة بالمالك، وبعض الملاك غابوا تماما، وأصبح لدينا صحفيين لا ينتموا لصحف، وأصبحت لدينا أزمة.

‎وتابع: هناك أزمات تتعلق بالصحف نفسها، تبقى صحيفة معارضة وتنتج محتوى مؤيد، خلاص مبقاش ليها قيمة، لا بد من استعادة الخطاب العام، وأيضا كيف استعادة الدعم الموجه لها لاستعادة إحيائها، كان لدينا عدد ضخم لصحف حزبية والأحزاب أغلقت.

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